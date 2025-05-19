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21:55, 19 мая 2025Мир

Ушаков раскрыл эмоциональную тему для Трампа в разговоре с Путиным

Ушаков: Трамп эмоционально рассуждал о перспективах отношений США и РФ
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
СюжетПереговоры Путина и Трампа
Дональд Трамп и Владимир Путин

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп с эмоциями рассуждал о «впечатляющих» перспективах отношений США и РФ после урегулирования конфликта на Украине, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, комментируя разговор глав государств. Его слова передает РИА Новости.

«Трамп, я могу это сказать, довольно-таки эмоционально высказывался о перспективах этих отношений», — подчеркнул он. Ушаков отметил, что американский президент выступает за взаимовыгодные отношения с Россией, «учитывая ее роль в мире, учитывая то место, которое она занимает в экономике».

Телефонные переговоры Трампа и Путина завершились вечером 19 мая и продлились более двух часов. Лидеры договорились иногда созваниваться. Ушаков назвал диалог политиков «деловым, содержательным и весьма полезным».

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