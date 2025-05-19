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21:15, 19 мая 2025Мир

Путин и Трамп договорились иногда созваниваться

Ушаков: Трамп сказал Путину о возможности звонить ему в любой момент
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились, что будут созваниваться по мере необходимости. Об этом сказал ТАСС помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора президентов.

Ушаков подчеркнул, что разговор двух лидеров протекал в русле откровенного и дружеского обмена мнениями. Он также назвал диалог «деловым, содержательным и весьма полезным».

«Трамп сказал: "Владимир, ты можешь в любой момент поднять трубку, и я с удовольствием отвечу, с удовольствием с тобой переговорю"», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее завершились телефонные переговоры президентов России и США. Диалог продолжался более двух часов.

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