Путин и Трамп договорились иногда созваниваться

Ушаков: Трамп сказал Путину о возможности звонить ему в любой момент

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились, что будут созваниваться по мере необходимости. Об этом сказал ТАСС помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора президентов.

Ушаков подчеркнул, что разговор двух лидеров протекал в русле откровенного и дружеского обмена мнениями. Он также назвал диалог «деловым, содержательным и весьма полезным».

«Трамп сказал: "Владимир, ты можешь в любой момент поднять трубку, и я с удовольствием отвечу, с удовольствием с тобой переговорю"», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее завершились телефонные переговоры президентов России и США. Диалог продолжался более двух часов.

