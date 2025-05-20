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21:23, 19 мая 2025Россия

Трамп рассказал о своем отношении к антироссийским санкциям

Трамп заявил, что выступает за договоренности, а не за санкции
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным рассказал, что в Сенате подготовили проект новых антироссийских санкций, однако заявил, что сам выступает за договоренности. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, его слова передает ТАСС.

«Трамп упоминал, что в Сенате готов законопроект по поводу новых санкций, но сам он сторонник не санкций, а сторонник достижения тех или иных договоренностей», — сказал Ушаков.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 19 мая. Он продлился два часа. Американский лидер заявил, что переговоры прошли очень хорошо.

Ранее президент США пообещал ввести санкции против России, если не будет достигнут мир на Украине.

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