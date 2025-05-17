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01:52, 17 мая 2025Мир

Трамп вновь пообещал ввести санкции против России в случае провала переговоров

Трамп пообещал ввести санкции против РФ, если не будет достигнут мир на Украине
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд вновь допустил введение новых санкций против России, если не будет достигнут мир на Украине. Об этом он высказался в интервью Fox News.

Он пообещал, что они станут «разрушительными», назвав экономическую ситуацию в РФ «тяжелой» из-за низкой цены на нефть. «Пришло время разделывать индейку», — сказал политик.

16 мая прошли прямые переговоры представителей России и Украины. Как сообщил помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский, Москва довольна результатом встречи и рассчитывает на продолжение этого переговорного формата. Стороны договорились об обмене военнопленных «1000 на 1000».

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