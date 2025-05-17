Трамп вновь пообещал ввести санкции против России в случае провала переговоров

Трамп пообещал ввести санкции против РФ, если не будет достигнут мир на Украине

Президент США Дональд вновь допустил введение новых санкций против России, если не будет достигнут мир на Украине. Об этом он высказался в интервью Fox News.

Он пообещал, что они станут «разрушительными», назвав экономическую ситуацию в РФ «тяжелой» из-за низкой цены на нефть. «Пришло время разделывать индейку», — сказал политик.

16 мая прошли прямые переговоры представителей России и Украины. Как сообщил помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский, Москва довольна результатом встречи и рассчитывает на продолжение этого переговорного формата. Стороны договорились об обмене военнопленных «1000 на 1000».