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20:20, 19 мая 2025Бывший СССР

Путин объяснил Трампу позицию России по конфликту на Украине

Путин: Главное для России — устранение первопричин конфликта на Украине
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Главное для России в процессе урегулирования украинского кризиса — это устранение первопричин конфликта. Позицию Москвы по ситуации на Украине лидеру США Дональду Трампу объяснил президент России Владимир Путин, фрагмент его выступления опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Хочу отметить, что в целом позиция России ясна, главное для нас — устранить первопричины этого кризиса», — заявил российский лидер.

Он добавил, что разговор прошел конструктивно, и высоко его оценил.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор вечером 19 мая. Он продолжался более двух часов.

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