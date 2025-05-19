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20:47, 19 мая 2025Мир

Трамп рассказал об информировании Зеленского и лидеров ЕС о звонке Путину

Трамп заявил, что проинформировал Зеленского о звонке Путину по Украине
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп проинформировал украинского коллегу Владимира Зеленского о звонке российскому лидеру Владимиру Путину, где обсуждалось урегулирование конфликта на Украине. Об этом глава государства написал в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Я проинформировал об этом президента Украины Владимира Зеленского, президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Финляндии Александра Стубба», — написал американский лидер.

Трамп подчеркнул, что после разговора с Путиным переговоры между Москвой и Киевом «начнутся немедленно». Он также указал, что Ватикан выразил интерес в предоставлении своей площадки для встречи.

Ранее Путин провел телефонный разговор с Трампом. Его общая продолжительность составила более двух часов. Российский лидер отметил, что, по мнению Трампа, Россия настроена на мирное разрешение украинского конфликта. Глава государства добавил, что беседа прошла в конструктивном и откровенном тоне.

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