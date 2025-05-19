В Кремле ответили на вопрос об обсуждении Путиным и Трампом сроков прекращения огня

Ушаков: Трамп и Путин не обсуждали сроки прекращения огня на Украине

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали конкретные сроки прекращения огня на Украине в ходе телефонного разговора. Таким образом на вопрос о временных рамках достижения подобных договоренностей ответил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Нет, об этом не говорили, хотя Трамп, естественно, подчеркивал заинтересованность в скорейшем достижении той или иной договоренности», — подчеркнул представитель Кремля.

Телефонные переговоры завершились вечером 19 мая и продлились более двух часов. Трамп в разговоре отметил, что Россия, по его мнению, настроена на мирное разрешение украинского конфликта. Об этом заявил Путин по итогам беседы.

Глава Белого дома позднее подчеркнул, что после разговора с Путиным переговоры между Москвой и Киевом начнутся немедленно.

