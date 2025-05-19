Путин оценил возможность перемирия на Украине

Путин: Прекращение огня на Украине возможно по достижении договоренностей

Прекращение огня на Украине возможно по достижении сторонами соответствующих договоренностей. Об этом рассказал президент России Владимир Путин по итогу переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом, его заявление в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Российский лидер подчеркнул, что Москва готова работать с Киевом над созданием меморандума о будущем мирном договоре. По его словам, в его рамках необходимо определить ряд позиций сторон, таких как принципы урегулирования, а также сроки заключения возможного мирного соглашения и прекращения огня.

«Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций. Таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», — отметил глава государства.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор вечером 19 мая. Он продолжался более двух часов.