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21:57, 19 мая 2025Мир

Раскрыты сроки визита Трампа в Россию

Ушаков: Трамп приедет в Россию после завершения конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЗавершение конфликта на Украине
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Представитель Кремля Юрий Ушаков прокомментировал перспективы развития отношений России и США после переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет RT.

Ушаков раскрыл сроки визита Трампа в Россию и подчеркнул, что американский лидер приедет в страну после завершения конфликта на Украине как к одному из важнейших партнеров США на торгово-экономическом направлении.

При этом в ходе разговора Трамп и Путин не обсуждали сроки прекращения огня на Украине. Сам Трамп позже сказал, что после разговора с Путиным переговоры между Москвой и Киевом начнутся немедленно.

Телефонные переговоры президентов России и США состоялись 19 мая. Диалог продолжался более двух часов. Ушаков назвал разговор политиков «деловым, содержательным и весьма полезным».

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