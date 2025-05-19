Раскрыты сроки визита Трампа в Россию

Ушаков: Трамп приедет в Россию после завершения конфликта на Украине

Представитель Кремля Юрий Ушаков прокомментировал перспективы развития отношений России и США после переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет RT.

Ушаков раскрыл сроки визита Трампа в Россию и подчеркнул, что американский лидер приедет в страну после завершения конфликта на Украине как к одному из важнейших партнеров США на торгово-экономическом направлении.

При этом в ходе разговора Трамп и Путин не обсуждали сроки прекращения огня на Украине. Сам Трамп позже сказал, что после разговора с Путиным переговоры между Москвой и Киевом начнутся немедленно.

Телефонные переговоры президентов России и США состоялись 19 мая. Диалог продолжался более двух часов. Ушаков назвал разговор политиков «деловым, содержательным и весьма полезным».

