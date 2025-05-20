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21:38, 19 мая 2025Россия

Путин и Трамп допустили проведение личной встречи

Путин и Трамп намерены продолжить диалог в ходе личной встречи
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились в будущем продолжить диалог по всем вопросам, которые были затронуты в ходе их беседы. Лидеры намерены сделать это при личной встрече, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, его цитирует РИА Новости.

«Президенты договорились продолжить диалог по всем затронутым вопросам, в том числе, конечно, и по украинской теме. И они имеют в виду возможность организовать будущую личную встречу», — сказал Ушаков.

Пока неизвестно, где и когда могут состояться личные переговоры лидеров двух стран.

Путин и Трамп поговорили по телефону 19 мая. Их разговор длился два часа. По словам российского лидера, Трамп отметил, что Россия, по его мнению, настроена на мирное разрешение украинского конфликта.

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