«Могло быть и хуже». Переговоры в Стамбуле закончились. Что об итогах говорят российские политики и военкоры?

Мединский заявил об обмене пленными РФ с Украиной по формуле 1000 на 1000

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Общение продлилось два часа. О том, как в России отреагировали на их итоги, — в материале «Ленты.ру».

Наиболее значимым итогом российско-украинской встречи стала предварительная договоренность провести обмен военнопленными в формате «тысяча на тысячу». По остальным вопросам результаты менее осязаемые. Представители Москвы и Киева условились детально представить друг другу свое видение формата прекращения огня и выразили готовность продолжать контакты. В дополнение к этому Киев запросил личную встречу глав государств, что Москва приняла к сведению. Руководитель российской делегации помощник президента страны Владимир Мединский заявил, что удовлетворен переговорами. Это все официальные итоги. Неофициально прошла информация, что Мединский якобы пригрозил взятием под контроль еще двух областей (или даже восьми), если Украина не согласится на прекращение огня, а также предупредил, что Москва готова сражаться годами, спросив, готов ли к такому сценарию Киев.

В Совете Федерации сочли итоги переговоров максимально возможным результатом

Итоги состоявшихся в Стамбуле переговоров — это максимально возможный на данный момент результат, полагает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Было бы наивно ожидать, что после трехлетней паузы и критического состояния отношений между конфликтующими сторонами можно было бы достичь большего Константин Косачев сенатор

Парламентарий также заявил, что критические высказывания об итогах переговоров со стороны европейских политиков, в частности премьера Британии Кира Стармера, который заявил о «неприемлемости» требований России, являются деструктивными.

«Здесь третьи стороны должны, что называется, набрать воды в рот и никоим образом ничего не комментировать, если они действительно желают в конечном итоге наступления мира», — сказал Косачев.

С мнением насчет в целом положительного итога переговоров согласился коллега Андрей Климов, который посчитал, что встреча в Стамбуле прошла лучше, чем можно было бы ожидать.

Могло быть и хуже. Но все же произошла встреча — это уже хорошо. Договорились по обмену пленными, а тысяча на тысячу — это очень серьезно, и тоже хорошо. Конструктив просматривается Андрей Климов сенатор

Он также отметил, что есть основания ожидать и новых встреч делегаций России и Украины, что также является позитивным итогом.

Фото: Murat Gok / Turkish Foreign Minist / Reuters

В Государственной Думе тоже решили, что переговоры прошли не зря

Депутат Государственной Думы Алексей Чепа полагает, что переговоры в Стамбуле прошли не зря хотя бы потому, что стороны договорились об обмене военнопленными. При этом цифры предстоящего обмена он назвал «хорошими».

Я считаю, что это правильное мероприятие. Обмен военнопленными должен проходить постоянно, и если он тем более проводится тысяча на тысячу — это хорошая цифра. Я думаю, что это только надо одобрять, это уже есть результат переговоров Алексей Чепа депутат Государственной Думы

Обмен военнопленными назвали «крайне выгодным для России»

Реальные итоги прошедших в Стамбуле переговоров состоят в том, что никаких решений по ключевым темам, таким как вопросы прекращения огня и вывода украинских войск с территории новых российских регионов, принято не было, написал Telegram-канал «Военный Осведомитель», отметив, что итоги переговоров все же нельзя считать безрезультатными.

Пока действительно хорошим и важным итогом станет масштабный обмен пленными в формате «тысяча на тысячу». В отличие от обмена «всех на всех», это крайне выгодный для России обмен, поскольку украинских военнопленных на российской территории содержится гораздо больше. По другим вопросам, что называется, «договорились договариваться» «Военный Осведомитель» Telegram-канал

Канал отмечает, что, хотя околонулевой итог встречи не означает отказа от проведения новых раундов переговоров в ближайшее время, «все равно не совсем понятно, ради чего они будут проходить, если ни одна из сторон так и не пойдет на уступки другой».

«Победу по очкам» присудили России

В целом позитивно оценил итоги общения российской и украинской делегаций в Стамбуле и Telegram-канал МиГ России, дав понять, что едва ли стоило ожидать от текущих переговоров чего-то большего.

Наша собственная оценка: переговоры состоялись. Настолько, насколько они могли состояться в текущей ситуации. Ну и понятно, что стратегически все будет решаться на треке РФ — США, и никак иначе МиГ России Telegram-канал

Вместе с этим канал обратил внимание на итоги прошедшей встречи в сухом остатке: запрос России на проведение прямых переговоров в Стамбуле был выполнен, а требования Украины о 30-дневном перемирии и личном присутствии президента РФ Владимира Путина были проигнорированы, что Киев в итоге был вынужден принять, не рискнув отказаться от общения.

«Чья сторона в итоге набрала больше очков — посчитайте сами», — резюмировал канал.

Фото: Murat Gok / Turkish Foreign Minist / Reuters

«Этот вопрос — каждому жителю Украины»

В обсуждении сторонами темы прекращения огня «тупик полный пока», отмечает военный блогер Юрий Подоляка. По его словам, достигнутая сторонами договоренность обменяться предложениями для изучения позиций «откладывает вопрос в долгий ящик».

Единственное, […] договорились (и это тоже ожидаемо, чтобы [президенту США Дональду] Трампу было чем себя оправдать) […] о большом обмене пленных. Очень пока неплохо, как по мне, прошел первый день переговоров Юрий Подоляка военный блогер

Подоляка также обратил внимание на приписываемое журналистами Владимиру Мединскому предупреждение Киеву о том, что далее условия России могут стать жестче за счет создания буферной зоны вдоль своих границ и что Россия ради достижения своих целей готова воевать столько, сколько будет нужно. По его словам, «полет мысли тут может быть очень большим»: от Сумской и Харьковской областей до Днепропетровской, Николаевской и Одесской.

Политолог Сергей Марков тоже отметил эти якобы произнесенные Мединским слова. Однако, по его мнению, адресованы они могли быть на самом деле отнюдь не украинской делегации на переговорах в Стамбуле, а украинским гражданам.