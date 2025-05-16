В России прокомментировали обмен пленными с Украиной в формате 1000 на 1000

Депутат Чепа: Обмен пленными в формате 1000 на 1000 — это хорошая цифра

Депутат Госдумы Алексей Чепа считает, что переговоры в Стамбуле между Россией и Украиной прошли не зря, и назвал хорошими цифры грядущего обмена военнопленными. Об этом политик рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Я считаю, что это правильное мероприятие. Обмен военнопленными должен проходить постоянно, и если он тем более проводится 1000 на 1000 — это хорошая цифра. Я думаю, что это только надо одобрять, это уже есть результат переговоров», — сказал Чепа.

По его мнению, переговоры уже прошли не зря.

Ранее глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле, министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам встречи анонсировал крупнейший обмен военнопленными за время конфликта в формате 1000 на 1000. При этом глава Минобороны не сказал, когда именно это произойдет. Этот обмен подтвердил и глава российской делегации Владимир Мединский.

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле 16 мая продлились менее двух часов. По словам главы российской делегации помощника президента Владимира Мединского, переговоры продолжатся после того, как российская и украинская сторона в деталях представят свое видение возможного будущего прекращения огня.