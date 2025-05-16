В России высказались об итогах переговоров в Стамбуле

Сенатор Климов назвал конструктивными переговоры в Стамбуле

Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли лучше, чем можно было бы ожидать, а в чем-то даже оказались достаточно конструктивными, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов.

«Могло быть и хуже. Но все же произошла встреча — это уже хорошо. Договорились по обмену пленными — а 1000 на 1000 это очень серьезно, и тоже хорошо. Конструктив просматривается», — считает политик.

Он также отметил, что есть основания ожидать и новых встреч делегаций России и Украины, что также является позитивным итогом.

«Стороны согласовали конструктивные предложения, договорились обменяться пленными. Есть основания полагать, что будут еще переговоры», — заключил Климов.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры России и Украины в Стамбуле закончились. Он также сообщил, что российская сторона удовлетворена результатами встречи.