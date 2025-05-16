Стали известны слова Мединского на переговорах о готовности воевать годами

Журналист The Economist Кэролл: Мединский заявил о готовности России сражаться

Во время переговоров с украинской стороной глава российской делегации Владимир Мединский заявил о готовности России продолжать военные действия столько, сколько потребуется. Об этом сообщил журналист The Economist Оливер Кэролл в социальной сети X со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

«Мы не хотим войны, но мы готовы сражаться год, два, три — сколько бы времени это ни заняло», — процитировал Мединского собеседник представителя СМИ.

Также, согласно его данным, во время переговоров помощник президента РФ сравнил военный конфликт с Украиной с Северной войной против Швеции. «Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы сражаться?» — якобы сказал российский политик.

Ранее Мединский объявил о завершении переговоров России и Украины в Турции и оценил их результат как «удовлетворительный».