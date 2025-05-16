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17:41, 16 мая 2025Мир

Раскрыта угроза Мединского на переговорах в Стамбуле

The Economist: Мединский заявил, что РФ может взять еще две области Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский якобы заявил, что Россия может взять еще две области Украины в случае, если Киев не согласится на прекращение огня. Об этом написал репортер британского журнала The Economist Оливер Кэролл в социальной сети X.

«Россия заявила, что согласится на прекращение огня — только если Украина уйдет из четырех провинций (...) Москва также предупреждала, что готова взять под контроль еще два [регина]: Харьков и Сумы», — написал журналист, комментируя требование Москвы к Киеву вывести свои войска с линии боевого соприкосновения.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что на переговорах в Стамбуле Москва потребовала от Киева вывести войска из новых регионов, вошедших в состав России, как необходимого условия прекращения огня.

Российская делегация, комментируя эту информацию сообщила, что говорила о готовности взять под полный контроль восемь регионов.

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