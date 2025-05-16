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17:16, 16 мая 2025Мир

Российская делегация отреагировала на слухи о планах взять под контроль пять регионов

Делегация России: Мы сказали о готовности взять восемь регионов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российская делегация в ходе переговоров с Украиной заявила о готовности взять под полный контроль восемь регионов. Так ответили RT представители переговорной группы, комментируя соответствующие заявления со стороны Киева.

«Мы сказали восемь», — прокомментировали в российской делегации слухи о том, что Москва требует полного контроля над четырьмя регионами России и в случае отказа Украины их станет пять.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале заявил, что на переговорах в Стамбуле Москва потребовала от Киева вывести войска из новых регионов, вошедших в состав России.

Переговоры между Россией и Украиной прошли в Стамбуле 16 мая. Это первая официальная встреча представителей двух стран с 2022 года. Их общее время составило почти два часа.

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