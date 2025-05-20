Лавров раскрыл детали вокруг звонка Путина Трампу

Лавров: Путин подтвердил Трампу намерение России на мирное урегулирование

В ходе телефонного звонка президент России Владимир Путин подтвердил американскому коллеге Дональду Трампу намеренность Москвы на мирное урегулирование. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Эта позиция была со всей определенностью в очередной раз подтверждена вчера президентом России Путиным по итогам его телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Трампом», — отметил дипломат.

Он указал, что Москва твердо привержена урегулированию ситуации с учетом устранения первопричин украинского кризиса.

19 мая Путин и Трамп провели очередной телефонный разговор, который продлился около двух часов. По его итогам каждая из сторон дала свою оценку беседе. По словам российского лидера, президент Соединенных Штатов отметил, что Москва, по его мнению, настроена на мирное разрешение украинского конфликта. Сам Путин подчеркнул, что беседа прошла конструктивно и откровенно.