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22:46, 24 мая 2025Мир

Трамп снова заявил о наибольшем вкладе США в победу во Второй мировой

Трамп заявил о вкладе США в победу во Второй мировой после контактов с лидерами
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Torok / White House / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп снова заявил о наибольшем вкладе Штатов в победу во Второй мировой войне. Об этом он сказал в ходе выступления в военной академии Вест Поинт.

«Я имел честь разговаривать с лидерами многих стран. Они говорили: "Сэр, сегодня мы празднуем победу во Второй мировой войне". Вау, это хорошо. Потом я позвонил другому по другому поводу, он сказал: "Мы празднуем победу во Второй мировой". Мы помогли им много. Парочке сильно помогли», — сообщил он.

Трамп также подчеркнул, что он общался на эту тему и с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, Красная армия потеряла «51 миллион человек», однако именно США — «те, кто победил».

Ранее Трамп поделился с Путиным мнением о роли СССР в победе во Второй мировой войне. «Трамп поделился, что когда он говорит об этом, то в Америке ему многие просто не верят, но факт остается фактом: русские принесли в жертву свои жизни больше всех», — сказал помощник президента России Юрий Ушаков.

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