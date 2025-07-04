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05:02, 4 июля 2025Забота о себе

Часто вспоминающей жаркий секс с бывшим партнером женщине дали отрезвляющий совет

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Wongsakorn 2468 / Shutterstock / Fotodom

К сексологу Трейси Кокс обратилась за советом 34-летняя женщина по имени Шарлотта, пожаловавшаяся, что часто вспоминает жаркий секс с бывшим партнером. Ее письмо и ответ специалистки опубликовало издание Daily Mail.

Женщина рассказала, что восемь лет состоит в отношениях и чувствует себя вполне счастливой. Несмотря на это, она вызывает в памяти воспоминания о жаркой интимной близости с бывшим партнером каждый раз, когда занимается сексом с мужем.

По словам автора письма, с бывшим любовником ее связывал исключительно отличный секс, во всех остальных аспектах жизни они оказались абсолютно несовместимы. «Все началось с секса на одну ночь, потом мы решили повторить, потому что было классно. В какой-то момент это переросло в нечто большее, и мы влюбились. Однако, думаю, мы оба понимали, что эти отношения обречены», — написала она.

Также женщина призналась, что отношения закончились, потому что она захотела выйти замуж, а ее бывший партнер оказался к этому не готов. «Расставание с ним чуть не убило меня, но я справилась, и теперь у меня двое сыновей, которых я люблю сильнее всего на свете. Хотя это не значит, что я не скучаю по улетному сексу», — посетовала она.

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В ответ Кокс отметила: секс — это важная составляющая отношений, но не главная. «Когда у тебя есть работа, семья и "взрослая" жизнь, ты можешь уделять сексу совсем немного времени! Признайте, что с бывшим был отличный секс, и перестаньте притворяться, что это было что–то иное», — подчеркнула она.

При этом сексолог отметила, что забывать о страстном интиме с бывшим любовником не стоит, так как эти воспоминания помогут сделать острее ощущения от близости с нынешним партнером. Также она посоветовала честно рассказать мужу, что ей хочется большего разнообразия и экспериментов в постели.

Ранее секс-коуч Лаура Коллинз дала совет подсевшей на секс по телефону замужней женщине. Эксперт указала, что интимная близость такого рода является изменой, хотя и без физического контакта.

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