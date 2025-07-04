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04:55, 4 июля 2025Мир

В Германии сравнили Трампа и Байдена

Политолог Бааб: Трамп повторил путь Байдена по Украине после разговора с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Немецкий политолог и журналист Патрик Бааб заявил, что президент США Дональд Трамп своим решением о возобновлении поставок оружия Украине пытается повторить курс экс-президента США Джо Байдена. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Бааб прокомментировал разговор Трампа с российским президентом Владимиром Путины и подчеркнул, что доверия между Москвой и Вашингтоном на данный момент нет. «Это результат эпохи [президента Джо] Байдена, и то, как Трамп действует, не прибавляет доверия, а лишь делает похожим на Джо», — отметил он.

Политолог призвал Трампа и его администрации попыток помощи Киеву наладить диалог с Москвой для достижения мира на Украине. По его мнению, это единственный способ урегулировать конфликт.

Ранее Трамп после разговора с Путиным выразил свое неудовлетворение. Кроме того, он заявил, что США продолжают передавать военную помощь Украине.

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