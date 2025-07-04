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05:02, 4 июля 2025Из жизни

Крокодил съел рыбака

В Малайзии крокодил напал на мужчину во время рыбалки
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Christian Zappel / imagebroker.com / Globallookpress.com

В Малайзии завершились поиски останков рыбака, на которого напал крокодил. Об этом сообщает Malay Mail.

33-летний Джейкоб Туан отправился на ночную рыбалку к реке недалеко от города Кучинг. Когда он не вернулся, родственники забили тревогу. Спасатели начали искать мужчину в тот же вечер, но из-за густой растительности и наступления темноты поиски пришлось приостановить.

Тело обнаружили только на следующий день. Оно оказалось в 300 метрах от места предполагаемого нападения. По информации полиции, останки были неполными: по-видимому, крокодил атаковал рыбака во время отлива и успел частично съесть его. Сейчас тело направлено на экспертизу.

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В поисковой операции участвовали пожарные, полиция и сотрудники лесного департамента. Местные власти предупредили жителей об опасности.

Ранее в Малайзии крокодил съел годовалого мальчика, который был на рыбалке с отцом. Хищник неожиданно выпрыгнул из воды и напал на ребенка, который сидел в лодке.

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