Экс-командир полка «Азов» Жорин: ВСУ никогда численно не превзойдут российскую армию

Вооруженные силы Украины (ВСУ) никогда численно не превзойдут российскую армию. Такое заявление сделал экс-командир полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), замкомандира 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин в Telegram.

«Но суть в том, что нашим приоритетом должно быть преимущество в технологическом развитии армии. А не в количестве людей, где мы точно никогда не сможем составить конкуренцию РФ», — рассказал он.

По словам Жорина, технологическое развитие уменьшает необходимое количество войск на линии боевого столкновения.

Ранее стало известно, что Украина бросила азовцев («Азов» — запрещенная в России террористическая организация) из ДНР и Днепропетровской области против российских войск в зоне проведения специальной военной операции. Это рассказали в Минобороны России.