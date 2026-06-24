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15:03, 24 июня 2026Россия

Азовцев бросили против российских войск в зоне СВО

В Днепропетровской области Вооруженные силы России дали бой азовцам
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украина бросила азовцев («Азов» — запрещенная в России террористическая организация) против российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Это следует из сводки Минобороны о ситуации в районе боевых действий.

Как рассказали в оборонном ведомстве, бои с этим подразделением велись на территории ДНР и Днепропетровской области. Кроме азовцев в этом районе действовали десантники, операторы беспилотников, штурмовой полк, морпехи и нацгвардейцы. В боях с «Азовом» участвовали бойцы группировки войск «Центр».

В боях с российскими военными перечисленные украинские бригады потеряли более 310 бойцов. Сколько из них пришлось на «Азов», не уточняется.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины начали охоту на несущих службу в Крыму российских военных из числа мобильных огневых групп, защищающих полуостров от беспилотников.

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