Артемий Лебедев высказался о происходящей в США «средневековой дичи»

Лебедев назвал средневековой дичью аресты людей, трогающих воду Зеркального пруда в США

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал аресты людей, трогающих воду в Зеркальном пруде в центре Вашингтона, «средневековой дичью». Об этом он высказался в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Люди вместо того, чтобы заниматься каким-то делом, теперь арестовывают американцев за то, что они трогают воду. Страна, которая всю жизнь говорила, какая у них свобода, превратилась в такой лютый тоталитарный ***. (...) Американцы, конечно, потом долго будут обсуждать, каким образом им так удалось, что у них случилась такая средневековая дичь просто посреди XXI века», — отреагировал Лебедев на новости о том, что нескольких граждан США задержали за то, что они помочили руки в Зеркальном пруду после его неудачной реконструкции и, по мнению американских властей, сильно его этим загрязнили.

Лебедев также обратил внимание на то, что на реконструкцию пруда, из которого президент США Дональд Трамп хотел сделать предмет национальной гордости, потратили 14 миллионов долларов (1,05 миллиарда рублей по текущему курсу), однако водоем стал выглядеть хуже. Дизайнер добавил, что Трамп и его администрация не захотели признать свою неудачу и решили, что внешний вид водоема портят проходящие мимо люди. Такое поведение президента США блогер счел неадекватным.

Ранее Лебедев заявил, что в США есть культ личности Трампа. Он отметил, что окружение американского президента пытается всячески ему угодить.