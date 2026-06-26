Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:15, 26 июня 2026Интернет и СМИ

Артемий Лебедев высказался о происходящей в США «средневековой дичи»

Лебедев назвал средневековой дичью аресты людей, трогающих воду Зеркального пруда в США
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал аресты людей, трогающих воду в Зеркальном пруде в центре Вашингтона, «средневековой дичью». Об этом он высказался в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Люди вместо того, чтобы заниматься каким-то делом, теперь арестовывают американцев за то, что они трогают воду. Страна, которая всю жизнь говорила, какая у них свобода, превратилась в такой лютый тоталитарный ***. (...) Американцы, конечно, потом долго будут обсуждать, каким образом им так удалось, что у них случилась такая средневековая дичь просто посреди XXI века», — отреагировал Лебедев на новости о том, что нескольких граждан США задержали за то, что они помочили руки в Зеркальном пруду после его неудачной реконструкции и, по мнению американских властей, сильно его этим загрязнили.

Материалы по теме:
Трамп потерял сотни миллионов из-за собственных пошлин. Насколько сократилось состояние американского президента?
Трамп потерял сотни миллионов из-за собственных пошлин.Насколько сократилось состояние американского президента?
8 апреля 2025
Кто такая Мелания Трамп? Биография и личная жизнь первой леди США
Кто такая Мелания Трамп?Биография и личная жизнь первой леди США
22 апреля 2025
Трамп объявил о создании «Золотого купола». Как его новая система ПРО угрожает России и всей мировой безопасности?
Трамп объявил о создании «Золотого купола».Как его новая система ПРО угрожает России и всей мировой безопасности?
30 мая 2025

Лебедев также обратил внимание на то, что на реконструкцию пруда, из которого президент США Дональд Трамп хотел сделать предмет национальной гордости, потратили 14 миллионов долларов (1,05 миллиарда рублей по текущему курсу), однако водоем стал выглядеть хуже. Дизайнер добавил, что Трамп и его администрация не захотели признать свою неудачу и решили, что внешний вид водоема портят проходящие мимо люди. Такое поведение президента США блогер счел неадекватным.

Ранее Лебедев заявил, что в США есть культ личности Трампа. Он отметил, что окружение американского президента пытается всячески ему угодить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Режим чрезвычайной ситуации ввели в Крыму и Севастополе

    Человеческие головы нашли в морозилке медцентра Москвы

    В Кремле ответили на вопрос об обращении ветерана СВО к Путину

    Король Карл III навсегда покинул Букингемский дворец

    Российский актер подтвердил отношения с ранившей его ножом подругой

    Россиянин совратил 16 девочек и снимал с ними видео

    Артемий Лебедев высказался о происходящей в США «средневековой дичи»

    Дочь-бодибилдерша Марии Шукшиной прошлась по подиуму на показе

    Россиян предупредили о летнем мошенничестве с несуществующими домами

    Российским фермерам помогут деньгами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok