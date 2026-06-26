Российским фермерам помогут деньгами

Правительство РФ выделит более 60 миллиардов рублей на субсидии по льготному кредитованию

Для сохранения льготной процентной ставки по кредитам, ранее выданным аграрному сектору, правительство России выделяет дополнительно более 60 миллиардов рублей из резервного фонда. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

Соответствующий указ подписал премьер Михаил Мишустин. Мера коснется более чем 41 тысячи займов, взятых производителями и переработчиками сельхозпродукции, а также теми, кто выпускают ветеринарные препараты, кормовые и пищевые добавки.

По словам главы правительства, он рассчитывает, что деньги позволят сохранить устойчивость хозяйств и обеспечить граждан качественными отечественными продуктами.

До этого в федеральном бюджете в 2026 году на льготное кредитование сельхозпроизводителей и переработчиков продукции было выделено свыше 165 миллиардов рублей.

Ранее зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич высказал опасения по поводу обеспеченности топливом сельхозпроизводителей в таких ключевых аграрных регионах, как Воронежская область, Поволжье и Краснодарский край. По его словам, у многих фермеров нет емкостей для хранения большого количества горючего, а значит, им придется нести дополнительные расходы, что скажется на их состоянии.