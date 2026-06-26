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13:10, 26 июня 2026Экономика

Российским фермерам помогут деньгами

Правительство РФ выделит более 60 миллиардов рублей на субсидии по льготному кредитованию
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Для сохранения льготной процентной ставки по кредитам, ранее выданным аграрному сектору, правительство России выделяет дополнительно более 60 миллиардов рублей из резервного фонда. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

Соответствующий указ подписал премьер Михаил Мишустин. Мера коснется более чем 41 тысячи займов, взятых производителями и переработчиками сельхозпродукции, а также теми, кто выпускают ветеринарные препараты, кормовые и пищевые добавки.

По словам главы правительства, он рассчитывает, что деньги позволят сохранить устойчивость хозяйств и обеспечить граждан качественными отечественными продуктами.

До этого в федеральном бюджете в 2026 году на льготное кредитование сельхозпроизводителей и переработчиков продукции было выделено свыше 165 миллиардов рублей.

Ранее зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич высказал опасения по поводу обеспеченности топливом сельхозпроизводителей в таких ключевых аграрных регионах, как Воронежская область, Поволжье и Краснодарский край. По его словам, у многих фермеров нет емкостей для хранения большого количества горючего, а значит, им придется нести дополнительные расходы, что скажется на их состоянии.

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