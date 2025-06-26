Крокодил вытащил из лодки годовалого младенца

В Малайзии крокодил съел младенца на глазах у отца

В Малайзии крокодил съел годовалого мальчика, который был на рыбалке с отцом. Об этом сообщает UniLad.

Трагедия произошла утром 19 июня в районе Лахад-Дату, штат Сабах. Отец с сыном находились в каноэ на реке. Крокодил неожиданно выпрыгнул из воды и напал на ребенка. Хотя мужчина отчаянно пытался вырвать мальчика из пасти хищника, тот все же вытащил младенца из лодки и ушел с ним под воду у него на глазах.

Отец получил серьезные травмы, его доставили в больницу Лахад-Дату. Поиски мальчика продолжаются силами пожарно-спасательной службы и полиции.

«Местные жители зависят от реки как источника пищи и дохода, поэтому им приходится заходить в воду, — заявил глава местной спасательной службы Сумсоа Рашид. — Мы предупредили их об особой опасности, так как крокодил, вероятно, остался в этом районе».

Ранее в Мозамбике молодой футболист стал жертвой крокодила во время тренировки. 19-летний Эстевау Альберто Жино, игрок клуба второго дивизиона «Атлетико Минейро де Тете», тренировался на берегу реки Замбези в западной провинции Тете, когда произошел трагический инцидент.