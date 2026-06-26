В России высказались о доверии в переговорах с Украиной

Депутат Колесник: Доверия к Украине в переговорах уже давно нет

Доверия к Украине в вопросах переговоров уже давно нет, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что Киев неоднократно договаривался, а затем действовал наоборот.

«Доверия уже давно нет. Это не новый прием — договориться, а потом делать все наоборот. "Минск-1", "Минск-2", Стамбул и Анкоридж уже канули в лету, судя по действиям. К сожалению, сила преобладает над правом в нынешней ситуации», — сказал депутат.

По словам Колесника, вся российская дипломатия сегодня держится на плечах вооруженных сил, а любые переговоры должны вестись с учетом реалий на поле боя. Он отметил, что США сблизились с Евросоюзом и намерены продолжать военную и финансовую поддержку Киева.

«Американцам это выгодно, так как их военное производство работает на конфликт, а сами они находятся за океаном», — заявил Колесник.

Парламентарий подчеркнул, что работать с Украиной и Западом иначе пока не получается, и если противоположная сторона не верит в серьезность намерений России, придется убеждать ее более весомыми аргументами.

«Надо немножечко уже и европейцев, наверное, повоспитывать. То есть все, что работает против нашей страны в конечном итоге должно быть уничтожено. Что-то должно, скажем так, сильно повредиться на их территории. Естественно, это должны быть объекты только военно-промышленного комплекса и не очень большие для начала, чтобы ни в коем случае не пострадало гражданское население. Это наш принцип и мы от него отходить не собираемся», — заключил депутат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мы готовы к возобновлению переговоров с Украиной на базе стамбульских договоренностей. Глава государства также подчеркнул, что переговоры должны включать в себя договоренности, достигнутые с президентом США Дональдом Трампом на саммите в Анкоридже, и «реалии на земле».

