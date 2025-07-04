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05:01, 4 июля 2025Россия

Названа получающая 160 тысяч рублей в месяц категория российских пенсионеров

РИАН: Летчики-испытатели получают пенсию более 160 тысяч рублей в месяц
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Летчики-испытатели в среднем получают пенсию более 160 тысяч рублей в месяц, эту сумму называет РИА Новости со ссылкой на информацию Социального фонда России.

С 1 апреля 2025 года средний размер выплат для этой категории россиян составил 163 120 рублей в месяц, свидетельствуют данные ведомства. По сравнению с 1 января пенсия поднялась на 13 тысяч рублей.

Средняя пенсия работающих россиян в этой категории составляет 151 тысячу рублей, а неработающих — около 167 тысяч.

Ранее в правительстве РФ сообщили, что с 2026 года страховые пенсии россиян будут индексировать дважды в год. Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал, что правительство продолжит работу по повышению благополучия людей, расширению мер поддержки и упрощению процессов получения выплат.

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