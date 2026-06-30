В миллиардном проекте семьи Трампа в Казахстане увидели перемену баланса сил близ России

Политолог Ткаченко: Проект детей Трампа в Казахстане меняет баланс сил вблизи России

Сделка администрации президента США Дональда Трампа с Казахстаном по добыче вольфрама может изменить баланс сил в граничащей с Россией Центральной Азии и подтолкнуть Астану к более жесткому курсу по отношению к Москве и Пекину. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Станислав Ткаченко.

Приход крупного американского капитала изменит баланс сил в политико-экономической системе Центральной Азии и будет встречен странами региона, в том числе руководством Казахстана, с радостью Станислав Ткаченко профессор кафедры европейских исследований СПбГУ

Как указал исследователь, до недавнего времени присутствие американского капитала в регионе Центральной Азии было номинальным. Однако сделка по вольфраму усиливает влияние в Центральной Азии и дает Казахстану возможности занять более жесткую линию в отношении России и Китая, требуя более выгодные условия.

«Косвенным следствием этого курса станет более независимая внешнеполитическая линия, которую Казахстан довольно успешно проводит по отношению к Москве предыдущие годы», — резюмировал аналитик.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что Трамп заключил с властями Казахстана соглашение по добыче вольфрама. Этот металл играет важную роль в производстве ракет и боеприпасов. Кроме того, это соглашение принесет большую прибыль семье Трампа, которая приобрела 20-процентную долю в проекте. Предполагается, что Белый дом выделит на эту сделку порядка 1,6 миллиарда долларов из федерального бюджета.