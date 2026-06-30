Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:00, 30 июня 2026МирЭксклюзив

В миллиардном проекте семьи Трампа в Казахстане увидели перемену баланса сил близ России

Политолог Ткаченко: Проект детей Трампа в Казахстане меняет баланс сил вблизи России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Добыча полезных ископаемых в Казахстане

Добыча полезных ископаемых в Казахстане. Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Сделка администрации президента США Дональда Трампа с Казахстаном по добыче вольфрама может изменить баланс сил в граничащей с Россией Центральной Азии и подтолкнуть Астану к более жесткому курсу по отношению к Москве и Пекину. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Станислав Ткаченко.

Приход крупного американского капитала изменит баланс сил в политико-экономической системе Центральной Азии и будет встречен странами региона, в том числе руководством Казахстана, с радостью

Станислав Ткаченкопрофессор кафедры европейских исследований СПбГУ

Как указал исследователь, до недавнего времени присутствие американского капитала в регионе Центральной Азии было номинальным. Однако сделка по вольфраму усиливает влияние в Центральной Азии и дает Казахстану возможности занять более жесткую линию в отношении России и Китая, требуя более выгодные условия.

«Косвенным следствием этого курса станет более независимая внешнеполитическая линия, которую Казахстан довольно успешно проводит по отношению к Москве предыдущие годы», — резюмировал аналитик.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что Трамп заключил с властями Казахстана соглашение по добыче вольфрама. Этот металл играет важную роль в производстве ракет и боеприпасов. Кроме того, это соглашение принесет большую прибыль семье Трампа, которая приобрела 20-процентную долю в проекте. Предполагается, что Белый дом выделит на эту сделку порядка 1,6 миллиарда долларов из федерального бюджета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Застрелен без признаков насильственной смерти. На Украине расследуют странную гибель комбрига ВСУ

    Два батальона ВСУ расформировали из-за больших потерь

    Российские военные уничтожили пытавшихся бежать из Константиновки бойцов ВСУ

    Адвокат назвала способы добиться от бывшего партнера встреч с детьми

    240-килограммовая девушка рассказала о главной сложности в жизни

    В миллиардном проекте семьи Трампа в Казахстане увидели перемену баланса сил близ России

    Московские гаишники устроят рейд по велокурьерам

    Россиянка описала город Мексики фразой «привычные вещи становятся роскошью»

    Пленный описал катастрофу в ВСУ словами «держали до последнего»

    Пленный боец ВСУ рассказал о переполненных кладбищах в украинских Черновцах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok