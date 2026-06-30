240-килограммовая девушка рассказала о главной сложности в жизни

Пользовательница Reddit с ником Own_Difficulty_7001 рассказала о сложностях в ее жизни, провоцируемых ожирением. 25-летняя девушка весит 237 килограммов.

«Я бы сказала, что моя комплекция провоцирует немало трудностей. Но, пожалуй, самое непростое — осознать, что мир просто не приспособлен к моему размеру. Представьте, я даже не могу просто сесть где-нибудь на публике», — написала автор.

Она добавила, что хотела бы, несмотря на свой вес, вести активную половую жизнь. Однако поиск молодого человека также оказался крайне нетривиальной задачей. Кроме того, девушке доступны далеко не все позиции в сексе. Тем не менее либидо у нее сохранено на достаточно высоком уровне.

«Осознание того, сколько я вешу, дало понять, что мне отчаянно нужны перемены. Я сходила к врачу, прошла медицинское обследование и на этой неделе начала свой путь к похудению», — призналась девушка.

Ранее 400-килограммовый мужчина рассказал о своем рационе. По его словам, ежедневно он употребляет как минимум 15 тысяч калорий.