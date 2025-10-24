400-килограммовый мужчина рассказал о своем рационе

Пользователь Reddit с ником Beachedwhalelord, вес которого составляет чуть больше 400 килограммов, рассказал о том, какую еду он предпочитает. По словам 30-летнего мужчины, ежедневно он употребляет как минимум 15 тысяч калорий.

«Я ем примерно четыре раза в день большими порциями, а между приемами пищи — много закусок и газировки. Любимое блюдо — жареный цыпленок с картофельным пюре, а еще фастфуд. Я ем практически все время, и даже когда ем — думаю о следующем приеме пищи», — написал автор.

По его словам, недавно его возили на обследование в больницу из-за проблем с артериальным давлением. Там он впервые за долгое время взвесился, узнав, что перевалил за отметку в 400 килограммов. До этого мужчина не выходил из дома четыре года, причем половину этого времени он даже не покидал кровать.

«Нужду я просто справляю в постели. Под меня подкладывают впитывающие прокладки и полотенца. Если родители рядом, я прошу их помочь с горшком, если нет — они просто убирают за мной, когда я заканчиваю. Если я не ем, то играю в видеоигры, смотрю телевизор, сижу в интернете или сплю. В постели особо нечем заняться. Впрочем, не могу сказать, что, глядя в окно, я чувствую, что что-то упускаю. У меня есть все необходимое здесь, в моей кровати», — заключил автор.

