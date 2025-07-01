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15:49, 1 июля 2025Экономика

Пенсии россиян пообещали увеличивать дважды

Мишустин: С 2026 года страховые пенсии россиян будут индексировать дважды в год
Вячеслав Агапов
СюжетПовышение пенсий:

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

С 2026 года страховые пенсии россиян будут индексировать дважды в год. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В рамках стратегической сессии по вопросам снижения уровня бедности и увеличению реальных доходов граждан премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал, что правительство продолжит работу по повышению благополучия людей, расширению мер поддержки и упрощению процессов получения выплат. Так, со следующего года увеличивать пенсии будут дважды в год.

«С января 2025 года страховые пенсии увеличены на 7,3 процента, затем — еще на 9,5 процента. Возобновлена индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров», — напомнил глава правительства.

Также Мишустин заявил, что с января 2025 года МРОТ в России был увеличен более чем на 16,5 процента, до 22 400 рублей. Президентом поставлена задача к 2030 году МРОТ увеличить до 35 тысяч рублей.

По словам члена комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутата Алексея Говырина, с 1 июля части российских пенсионеров повысят выплаты и надбавки. Выплаты увеличиваются не всем сразу, а тем гражданам, которые прекратили трудовую деятельность, получившим первую группу инвалидности, достигшим 80-летнего возраста или же ставшим опекуном для нетрудоспособных иждивенцев.

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