Россиянам рассказали о прибавке к пенсии в июле этого года

Депутат Говырин: С 1 июля части российских пенсионеров повысят выплаты

С 1 июля части российских пенсионеров повысят выплаты и надбавки. Об этом член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил в беседе с ТАСС.

По словам специалиста, выплаты увеличиваются не всем сразу, а только тем, у кого в июне возникли юридически значимые обстоятельства.

В частности, пенсию повысят тем гражданам, которые прекратили трудовую деятельность. Помимо этого, выплаты увеличат достигшим 80-летнего возраста, получившим первую группу инвалидности или же ставшим опекуном для нетрудоспособным иждивенцем.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру» сообщила, что с 1 июля при перерасчете пособий увеличатся выплаты на детей. При этом она добавила, что перемен глобального характера не предвидится.