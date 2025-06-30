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05:19, 30 июня 2025Экономика

Россиянам рассказали о прибавке к пенсии в июле этого года

Депутат Говырин: С 1 июля части российских пенсионеров повысят выплаты
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

С 1 июля части российских пенсионеров повысят выплаты и надбавки. Об этом член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил в беседе с ТАСС.

По словам специалиста, выплаты увеличиваются не всем сразу, а только тем, у кого в июне возникли юридически значимые обстоятельства.

В частности, пенсию повысят тем гражданам, которые прекратили трудовую деятельность. Помимо этого, выплаты увеличат достигшим 80-летнего возраста, получившим первую группу инвалидности или же ставшим опекуном для нетрудоспособным иждивенцем.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру» сообщила, что с 1 июля при перерасчете пособий увеличатся выплаты на детей. При этом она добавила, что перемен глобального характера не предвидится.

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