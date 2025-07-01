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15:08, 1 июля 2025Экономика

Мишустин оценил темпы роста МРОТ

Мишустин: С начала года МРОТ в России вырос на 16,5 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

С начала 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырос на 16,5 процента, до 22,4 тысячи рублей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его процитировало ТАСС.

Глава правительства уточнил, что в следующем году ожидается такое же увеличение. При этом к 2030 году МРОТ должен дойти до 35 тысяч рублей. Такая задача, как напомнил Мишустин, поставлена президентом России Владимиром Путиным.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, руководитель Минтруда Антон Котяков заявил, что в 2026 году МРОТ в РФ превысит 27 тысяч рублей. Это повышение затронет около 4,6 миллиона человек.

С января 2025 года МРОТ в России вырос с 19 тысяч 242 рублей до 22 тысяч 440 рублей. В конце апреля этого года некоторые депутаты Госдумы заявили о необходимости поднять МРОТ до 34 тысяч рублей в месяц.

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