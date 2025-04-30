Депутаты захотели повысить МРОТ

Депутаты ЛДПР предложат повысить МРОТ до 34 тысяч рублей

Депутаты Госдумы от ЛДПР задумали увеличить в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарии внесут на рассмотрение законопроект, который в случае принятия позволит поднять минимальную выплату до 34 тысяч рублей в месяц. В 2025 году МРОТ составляет 22 440 рублей.

Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин предсказал, что средняя зарплата россиян в декабре 2025 года достигнет 140 тысяч рублей, обогнав январские показатели на 57 процентов и превысив среднегодовое значение на 40 процентов. «Средняя зарплата во втором полугодии по отношению к первому полугодию увеличится, в этом у меня нет никаких сомнений. Это связано с повышением минимального размера оплаты труда. В этом году МРОТ вырос на 16,6 процента, — заявил экономист.

