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08:55, 7 апреля 2025Экономика

Россиянам предрекли резкий скачок уровня зарплат к декабрю

Экономист Балынин: Средняя зарплата россиян в декабре на 57 % обгонит январскую
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Средняя зарплата россиян в декабре 2025 года достигнет 140 тысяч рублей, обогнав январские показатели на 57 процентов и превысив среднегодовое значение на 40 процентов. Такой сценарий предрек кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, передает «Газета.Ru».

«Средняя зарплата во втором полугодии по отношению к первому полугодию увеличится, в этом у меня нет никаких сомнений. Это связано с повышением минимального размера оплаты труда. В этом году МРОТ вырос на 16,6 процента, — указал экономист.

По его словам, положительным фактором станет и выплата новогодних премий в конце года. Согласно приведенной им статистике, в 2021-2023 годах средняя зарплата в декабре на 30-40 процентов превышала среднегодовое значение, в 2024 году — на 46,29 процента, и в этом году, по его прогнозу, обгонит показатель на 40 процентов.

Балынин отметил, что в январе 2025 года средний уровень зарплат почти на 19 процентов превысил показатели аналогичного периода прошлого года, достигнув 89 тысяч рублей (против 75 тысяч рублей в январе 2024 года).

Ранее эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева напомнила россиянам про особенности оплаты труда в майские праздники. Они связаны с меньшим числом рабочих дней, чем в других месяцах.

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