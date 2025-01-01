В России вырос МРОТ

С января размер МРОТ в России составил 22 440 рублей

С января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырос. С 19 242 рублей он вырос до 22 440.

С инициативой поднять МРОТ еще осенью выступил глава правительства Михаил Мишустин, также за индексацию выступал Минтруд. Президент страны Владимир Путин подписал соответствующий закон в конце октября.

Как говорила член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб, это коснется более 4 миллионов бюджетников и более 1,7 миллиона работников реального сектора экономики.

Согласно пояснительной записке, которая прилагается к законопроекту, к 2030 году уровень МРОТ в стране планируется поднять до 35 тысяч рублей в месяц.