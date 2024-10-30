Путин подписал закон об увеличении МРОТ с 2025 года

Путин подписал закон о повышении МРОТ до 22,4 тысячи рублей в месяц с 2025 года

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации документ.

С 1 января 2025 года МРОТ будет составлять 22,4 тысячи рублей (ранее он составлял 19,2 тысячи). По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, это поможет увеличить зарплаты почти четырем миллионам работников.

23 октября стало известно, что установление МРОТ на следующий год на уровне 22 440 рублей одобрил Совет Федерации. Он вырос на 16,6 процента по отношению к предыдущему показателю.

Согласно пояснительной записке, которая прилагается к законопроекту, к 2030 году уровень МРОТ в стране планируется поднять до 35 тысяч рублей в месяц.