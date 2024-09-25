Россиянам пообещали увеличить минимальную зарплату с января. Сколько составит МРОТ в 2025 году?

Мишустин: МРОТ в России с 2025 года вырастет на 16,5 % до 22 440 тыс. рублей

С января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет более чем на 16,5 процента. Увеличить зарплаты пообещал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

22 440 рублей достигнет МРОТ в 2025 году

Это поможет повысить заработные платы порядка четырех миллионов работников. Российский премьер также анонсировал рост минимального размера оплаты труда к 2030 году.

Необходимо обеспечить опережающий рост минимального размера оплаты труда, к 2030 году он должен достигнуть 35 тысяч рублей Михаил Мишустин премьер-министр России

Также сообщалось, что Мишустин распорядился включить увеличение МРОТ в национальный проект «Кадры». Он также призвал ведомства заняться мониторингом особенностей незанятых трудоспособных граждан (к ним относятся люди с инвалидностью, лица предпенсионного возраста, женщин в декретном отпуске и другие). Это поможет адаптировать меры господдержки к их индивидуальным потребностям.

Россиянам рассказали о последствиях резкого повышения МРОТ

В августе в России предложили увеличить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР. Инициатива подразумевает увеличение минимального размера оплаты труда на 10 758 рублей с 1 января 2025 года. Для сравнения, в настоящее время МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц. Таким образом, в ЛДПР хотят поднять планку на 56 процентов со следующего года.

Резкое повышение МРОТ в России до 30 тысяч рублей и выше приведет к увеличению темпов роста потребительских цен. Об этом заявила кандидат экономических наук Мери Валишвили.

По словам аналитика, оплата труда в стране должна обязательно быть привязана к уровню производительности работника. Идеальным вариантом стал бы рост заработной платы, пропорциональный производительности труда. В противном случае россияне столкнутся с «разгоном инфляционной спирали», резюмировала эксперт.

Двум миллионам россиян анонсировали повышение зарплат с 1 октября

Доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управления человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что двум миллионам россиян проиндексируют зарплаты.

Она отметила, что индексация была запланирована еще в 2022 году в законе о федеральном бюджете на 2023-2025 годы. На повышение зарплат в 2024 году выделили 359 миллиардов рублей. Экономист анонсировала повышение зарплат двум миллионам бюджетников с 1 октября.

Индексация необходима для защиты работающих от инфляции. Это предусмотрено ст. 134 Трудового Кодекса: в связи с ростом потребительских цен работодатель обязан индексировать заработную плату Людмила Иванова-Швец доцент

С 1 января был поднят минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 18,5 процента. С 1 февраля почти все социальные выплаты, пособия, материнский (семейный) капитал, пособие по беременности и родам, по времени нетрудоспособности, выплаты на детей были увеличены на 7,5 процентов, на процент инфляции. Об этом напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Также с 1 октября в России произойдет повышение военных пенсий.