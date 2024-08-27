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17:40, 27 августа 2024Экономика

Россиянам рассказали о последствиях резкого повышения МРОТ

Экономист Валишвили: повышение МРОТ до 30 тыс. рублей и выше разгонит инфляцию

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Резкое повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России до 30 тысяч рублей и выше приведет к увеличению темпов роста потребительских цен. Об этом заявила кандидат экономических наук Мери Валишвили, ее слова приводит «Абзац».

Если Госдума одобрит подобную инициативу ЛДПР, это может привести к ряду негативных последствий. По словам аналитика, оплата труда в стране должна обязательно быть привязана к уровню производительности работника. Без этой привязки резкое повышение МРОТ в России — «бездумная» инициатива, пояснила Валишвили.

Идеальным вариантом, добавила она, стал бы рост заработной платы, пропорциональный производительности труда. В противном случае россияне столкнутся с «разгоном инфляционной спирали», резюмировала эксперт.

О намерении депутатов фракции ЛДПР резко поднять МРОТ в России стало известно 27 августа. Их инициатива подразумевает увеличение минимального размера оплаты труда на 10 758 рублей с 1 января 2025 года. Для сравнения, в настоящее время МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц. Таким образом, в ЛДПР хотят поднять планку на 56 процентов со следующего года.

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