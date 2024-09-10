Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:33, 10 сентября 2024Экономика

Двум миллионам россиян анонсировали повышение зарплат с 1 октября

Доцент Иванова-Швец заявила о росте зарплат у двух млн бюджетников с 1 октября

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управления человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что двум миллионам россиян проиндексируют зарплаты. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».

Иванова-Швец отметила, что индексация была запланирована еще в 2022 году в законе о федеральном бюджете на 2023-2025 годы. На повышение зарплат в 2024 году выделили 359 миллиардов рублей. Экономист анонсировала повышение зарплат двум миллионам бюджетников с 1 октября.

Материалы по теме:
Миллионы людей мечтают о четырехдневной рабочей неделе. Как она сделает их счастливее и поможет зарабатывать больше?
Миллионы людей мечтают о четырехдневной рабочей неделе.Как она сделает их счастливее и поможет зарабатывать больше?
23 января 2023
Что изменится в России с 1 января? Пенсии, выплаты, стоимость водки, ЖКХ и техосмотра: главные перемены в 2023 году
Что изменится в России с 1 января?Пенсии, выплаты, стоимость водки, ЖКХ и техосмотра: главные перемены в 2023 году
29 декабря 2022

«Индексация необходима для защиты работающих от инфляции. Это предусмотрено ст. 134 Трудового Кодекса: в связи с ростом потребительских цен работодатель обязан индексировать заработную плату», — отметила эксперт.

Ранее в России предложили увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 30 тысяч рублей. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Позиция может быть только одна». Военкор задал Алаудинову два вопроса по поводу подравшихся в Анапе чеченцев

      В Тульской области обломки дрона упали на объект топливного-энергетического комплекса

      У арестованного за взятку военкома нашли дорогую недвижимость

      Россиянам раскрыли опасность «большого пуза» для здоровья

      В Домодедово сбили два беспилотника

      В Кремле объяснили отказ Путина ехать на Генассамблею ООН

      Средства ПВО уничтожили 59 беспилотников в небе над Брянской областью

      Двум миллионам россиян анонсировали повышение зарплат с 1 октября

      Тренер по хоккею на траве изнасиловала несовершеннолетнюю подопечную

      Силы ПВО сбили еще четыре летевших к Москве беспилотника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше