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17:32, 24 сентября 2024Экономика

Россиянам пообещали увеличить минимальные зарплаты

Мишустин: с января 2025 года МРОТ в России вырастет более чем на 16,5 %

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

С января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет более чем на 16,5 процента. Увеличить зарплаты пообещал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его цитирует ТАСС.

В 2025 году МРОТ достигнет 22 440 рублей, это поможет повысить заработные платы порядка четырех миллионов работников.

«Необходимо обеспечить опережающий рост минимального размера оплаты труда, к 2030 году он должен достигнуть 35 тысяч рублей», — отметил глава правительства.

Ранее Мишустин распорядился включить увеличение МРОТ в национальный проект «Кадры». Он также призвал ведомства заняться мониторингом особенностей незанятых трудоспособных граждан (к ним относятся люди с инвалидностью, лица предпенсионного возраста, женщин в декретном отпуске и другие). Это поможет адаптировать меры господдержки к их индивидуальным потребностям.

Резкое повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России может привести к увеличению темпов роста потребительских цен, предупредила кандидат экономических наук Мери Валишвили. Оплата труда в стране должна обязательно быть привязана к уровню производительности работника. Без этой привязки резкое повышение МРОТ в России — «бездумная» инициатива, пояснила она.

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