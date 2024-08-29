Удвоение МРОТ включат в нацпроект «Кадры»

Мишустин поручил включить увеличение МРОТ вдвое к 2030 году в нацпроект «Кадры»

Увеличение в два раза минимального размера оплаты труда (МРОТ) к 2030 году включат в национальный проект «Кадры». Такое поручение дал глава правительства России Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, посвященной этому нацпроекту.

Премьер-министр призвал ведомства заняться мониторингом особенностей незанятых трудоспособных граждан (к ним относятся люди с инвалидностью, лица предпенсионного возраста, женщин в декретном отпуске и другие). Это поможет адаптировать меры господдержки к их индивидуальным потребностям.

Также Мишустин подчеркнул важность подготовки специалистов в соответствии с потребностями компаний. Он согласился с необходимостью ежегодно проводить опросы работодателей и корректировку пятилетнего прогноза кадровой потребности.

Кроме того, федеральные ведомства должны включить в нацпроект «показатели о двукратном повышении минимального размера оплаты труда к 2030 году по сравнению с суммой, установленной на 2023 год». Доработка нацпроекта должна быть завершена к сентябрю.

Увеличить МРОТ почти в два раза через шесть лет призвал в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин. Он также добавил, что индексация МРОТ будет привязана к общему росту зарплат в экономике.

Ранее депутаты от партии ЛДПР внесли в ГД законопроект об увеличении МРОТ с 1 января 2025 года до 30 тысяч рублей. Авторы документа напомнили, что с начала текущего года МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц, предполагаемое повышение на 10 758 рублей увеличит эту сумму на 56 процентов. По мнению парламентариев, низкий уровень МРОТ приводит к «необоснованной дифференциации доходов населения» и снижению потребительского спроса.