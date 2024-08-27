Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:48, 27 августа 2024Экономика

Профсоюзы оценили вероятность увеличения МРОТ до 30 тысяч рублей

ФНПР: увеличение МРОТ до 30 тысяч рублей маловероятно

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Поддержка правительством России инициативы депутатов Госдумы об увеличении до 30 тысяч рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2025 году маловероятна. Такую оценку в беседе с ТАСС дала замруководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Елена Косаковская.

Она объяснила, что изменение размера МРОТ прежде всего затрагивает сотрудников бюджетных сфер. При этом дополнительные средства, выделяемые на их зарплаты в регионах страны, должны быть запланированы Минфином РФ, добавила Косаковская.

Материалы по теме:
Пособие по безработице в 2024 году: кому положено, минимальный и максимальный размер, как получить
Пособие по безработице в 2024 году:кому положено, минимальный и максимальный размер, как получить
15 мая 2024
Как правильно рассчитывать отпускные в 2024 году: примеры и советы
Как правильно рассчитывать отпускные в 2024 году:примеры и советы
16 июля 2024

«Вероятность, что такую инициативу примут, невелика, потому что уже правительство свое мнение по тому, насколько вырастет МРОТ в 2025 году, высказало», — заявила замруководителя департамента ФНПР. При этом профсоюзы всегда поддерживают увеличение МРОТ, добавила она. Косаковская также отметила, что на фоне дефицита кадров отечественные предприятия сами повышают зарплаты, пытаясь привлечь работников.

Ранее депутаты от партии ЛДПР внесли в ГД законопроект об увеличении МРОТ с 1 января 2025 года. Авторы документа напомнили, что с начала текущего года МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц, предполагаемое повышение на 10 758 рублей увеличит эту сумму на 56 процентов, до 30 тысяч рублей. По мнению депутатов, низкий уровень МРОТ приводит к «необоснованной дифференциации доходов населения» и снижению потребительского спроса.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила «Кинжалами» по аэродрому ВСУ. Там находятся самолеты и дальнобойные ракеты

      Мини-леопард засветил свои «габариты» в ночи и попал на видео

      Назван способ оспорить строительство соседского гаража вплотную к дачному участку

      Украинские власти вывезли более 47 тысяч жителей из Херсонской области

      11-летняя российская школьница купила шаурму в ларьке и насмерть отравилась

      Зеленский рассказал об игре в пинг-понг с западными партнерами

      Лукашенко поддержал арест Дурова властями Франции

      В Москве мужчина развратил двух девочек на детской площадке

      Профсоюзы оценили вероятность увеличения МРОТ до 30 тысяч рублей

      ВТБ объединится с банком «Открытие». Как это скажется на клиентах?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше