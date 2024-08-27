Профсоюзы оценили вероятность увеличения МРОТ до 30 тысяч рублей

ФНПР: увеличение МРОТ до 30 тысяч рублей маловероятно

Поддержка правительством России инициативы депутатов Госдумы об увеличении до 30 тысяч рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2025 году маловероятна. Такую оценку в беседе с ТАСС дала замруководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Елена Косаковская.

Она объяснила, что изменение размера МРОТ прежде всего затрагивает сотрудников бюджетных сфер. При этом дополнительные средства, выделяемые на их зарплаты в регионах страны, должны быть запланированы Минфином РФ, добавила Косаковская.

«Вероятность, что такую инициативу примут, невелика, потому что уже правительство свое мнение по тому, насколько вырастет МРОТ в 2025 году, высказало», — заявила замруководителя департамента ФНПР. При этом профсоюзы всегда поддерживают увеличение МРОТ, добавила она. Косаковская также отметила, что на фоне дефицита кадров отечественные предприятия сами повышают зарплаты, пытаясь привлечь работников.

Ранее депутаты от партии ЛДПР внесли в ГД законопроект об увеличении МРОТ с 1 января 2025 года. Авторы документа напомнили, что с начала текущего года МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц, предполагаемое повышение на 10 758 рублей увеличит эту сумму на 56 процентов, до 30 тысяч рублей. По мнению депутатов, низкий уровень МРОТ приводит к «необоснованной дифференциации доходов населения» и снижению потребительского спроса.