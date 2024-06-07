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16:21, 7 июня 2024Экономика

Путин призвал увеличить МРОТ в России почти вдвое

Путин призвал увеличить МРОТ в РФ не менее чем до 35 тысяч рублей к 2030 году

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Президент России Владимир Путин призвал власти добиться увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) почти в два раза через шесть лет. Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

В настоящее время МРОТ в России составляет 19 942 рубля. Таким образом, Путин призвал нарастить размер минимальной оплаты труда в стране почти в два раза к нынешнему уровню. Он также добавил, что индексация МРОТ будет привязана к общему росту зарплат в экономике.

Как уточнил Путин, в 2025 году размер минимальной оплаты труда в России должен будет составлять 48 процентов от медианной зарплаты (величины, делящей все количество рабочих мест на две равные части: половина из них оплачиваются ниже этого значения, а еще 50 процентов — выше). В следующем году МРОТ должен вырасти на 15 процентов и превысить отметку в 22 тысячи рублей в месяц, заключил он.

Ранее президент заявил о росте МРОТ в России в полтора раза с 2020 года. В ходе послания Федеральному собранию он указал на то, что дальнейшее наращивание размера минимальной оплаты труда в стране отразится на размере социальных пособий, зарплат в бюджетной сфере и отраслях экономики.

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      Анатолий Акулов
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