Россиянам рассказали о повышении одного вида пенсий с 1 октября

Депутат Бессараб напомнила о повышении военных пенсий с 1 октября

Повышение военных пенсий пройдет в России с 1 октября. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Основные повышения у нас уже прошли. С 1 января был поднят минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 18,5 процента. С 1 февраля почти все социальные выплаты, пособия, материнский (семейный) капитал, пособие по беременности и родам, по времени нетрудоспособности, выплаты на детей были увеличены на 7,5 процентов, на процент инфляции», — отметила Бессараб.

Депутат добавила, что также с 1 января 2024 года были увеличены на 7,5 процента страховые пенсии по старости, по инвалидности и по потери кормильца, а социальные пенсии — с 1 апреля.

«Теперь осталось у нас повышение военных пенсий на 5,1 процента с 1 октября текущего года. Другие повышения уже ждут нас в начале 2025-го года», — заключила она.

Ранее рабочая группа профильной комиссии Госсовета предложила поднять лимит пенсионных баллов работающим пенсионерам. Так, в проекте паспорта национального проекта «Кадры» появился пункт, по которому власти могут снять имеющееся ограничение в три индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК). Таким образом, предлагается разрешить работающим пенсионерам копить баллы наравне с населением в трудоспособном возрасте — до 10 в год.

