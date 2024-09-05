Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:31, 5 сентября 2024Россия

Россиянам рассказали о повышении одного вида пенсий с 1 октября

Депутат Бессараб напомнила о повышении военных пенсий с 1 октября

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Повышение военных пенсий пройдет в России с 1 октября. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Основные повышения у нас уже прошли. С 1 января был поднят минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 18,5 процента. С 1 февраля почти все социальные выплаты, пособия, материнский (семейный) капитал, пособие по беременности и родам, по времени нетрудоспособности, выплаты на детей были увеличены на 7,5 процентов, на процент инфляции», — отметила Бессараб.

Депутат добавила, что также с 1 января 2024 года были увеличены на 7,5 процента страховые пенсии по старости, по инвалидности и по потери кормильца, а социальные пенсии — с 1 апреля.

«Теперь осталось у нас повышение военных пенсий на 5,1 процента с 1 октября текущего года. Другие повышения уже ждут нас в начале 2025-го года», — заключила она.

Материалы по теме:
Россиянам рассказали о нюансах индексации пенсий. Какие изменения наступят в 2025 году?
Россиянам рассказали о нюансах индексации пенсий. Какие изменения наступят в 2025 году?
21 августа 2024
В России предложили поднять лимит пенсионных баллов работающим пенсионерам. Что изменится?
В России предложили поднять лимит пенсионных баллов работающим пенсионерам. Что изменится?
30 августа 2024

Ранее рабочая группа профильной комиссии Госсовета предложила поднять лимит пенсионных баллов работающим пенсионерам. Так, в проекте паспорта национального проекта «Кадры» появился пункт, по которому власти могут снять имеющееся ограничение в три индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК). Таким образом, предлагается разрешить работающим пенсионерам копить баллы наравне с населением в трудоспособном возрасте — до 10 в год.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шевченко
      Обсудить
      Последние новости

      «Кто сумел добежать до укрытия — выжили». Директор учебного центра ВСУ в Полтаве рассказал подробности удара

      Беспилотник ВСУ атаковал Брянскую область

      Россиянам рассказали о повышении одного вида пенсий с 1 октября

      Названы самые популярные дешевые смартфоны

      Экс-разведчик США Риттер прекратил сотрудничество с российскими СМИ

      Завещание Алена Делона передали его детям

      Названа дата запуска производства электромобиля Lada e-Largus

      Раскрыто число вернувшихся из офшоров предприятий топливо-энергетического хозяйства

      Российский город подвергся атаке безэкипажных катеров

      Появилось видео с падающим огненным шаром в небе над Гомелем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше