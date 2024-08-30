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03:31, 30 августа 2024Экономика

В России предложили поднять лимит пенсионных баллов работающим пенсионерам. Что изменится?

Госсовет России предложил поднять лимит пенсионных баллов работающим пенсионерам

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Рабочая группа профильной комиссии Госсовета предложила поднять лимит пенсионных баллов работающим пенсионерам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.

В проекте паспорта национального проекта «Кадры» появился пункт, по которому власти могут снять имеющееся ограничение в три индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК). Таким образом, предлагается разрешить работающим пенсионерам копить баллы наравне с населением в трудоспособном возрасте — до десяти в год.

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Работающими пенсионерами считаются те, кто получают пенсию и работают по трудовому и гражданско-правовому договору и работодатель при этом делает отчисления в Социальный фонд России (СФР).

Как рассчитывается пенсия?

Чтобы точно знать размер будущей пенсии, необходимо понимать факторы, которые на нее влияют, в беседе с «Лентой.ру» отметил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко. В первую очередь, на размер будущей пенсии влияет период трудового стажа, сообщил экономист. Не менее важен размер зарплаты до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за каждый год. Еще один существенный фактор — количество ИПК за каждый отработанный период. Они накапливаются за время официальной работы. Эксперт уточнил, что стоимость пенсионного балла в 2024 году составит 133,05 рубля. Для сравнения — в 2023 году цена балла 123,77 рубля.

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На размер выплат также влияет год выхода на пенсию и размер фиксированной части страховой пенсии. «Это выплата тем, у кого есть достаточный стаж. Размер фиксированной части страховой пенсии, устанавливает Правительство РФ и ежегодно ее индексирует. В 2024 году он равен 8 134,88 рубля», — объяснил Щербаченко.

В июне Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб раскрыла россиянам размер пенсии в 2024 году при средней зарплате в 75 тысяч рублей. Депутат указала на положения конвенции Международной организации труда №102, частично ратифицированной Россией. Согласно документу, пенсия должна составлять 40 процентов от утраченного заработка. «Это очень упрощенно, но для 30 тысяч пенсии зарплату нужно получать около 75 тысяч. В России сегодня средняя заработная плата составляет почти 75 тысяч рублей», — уточнила Бессараб. Она добавила, что в 2024 году для выходна на пенсию необходимо заработать не менее 28,2 индивидуального пенсионного коэффициента и иметь стаж не менее 15 лет.

Работающим российским пенсионерам вернули индексацию

26 июня Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, возвращающий индексацию пенсий работающим пенсионерам. Она затронет пенсии 7,87 миллиона граждан пенсионного возраста, которые продолжают трудиться. После индексации выплата увеличится как минимум на 1,3 тысячи рублей.

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7 августа СФР рассказал, что индексация страховых пенсий, которые положены работающим пенсионерам, с 2025 года будет проходить в два этапа: в феврале и апреле. Закон об этой индексации вступит в силу с 1 января 2025 года, однако саму индексацию проведут на месяц позже — с 1 февраля.

Каждая февральская индексация будет проходить с учетом того, как выросли потребительские цены за прошедший год. При этом повышение затронет и страховую, и фиксированную часть пенсии. А с 1 апреля наступит второй этап, когда размер страховых пенсий проиндексируют с учетом роста доходов Соцфонда. Это увеличение коснется лишь страховой части пенсии. Иными словами, той, которая складывается за счет индивидуального пенсионного коэффициента.

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      Марина Совина
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