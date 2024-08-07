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16:10, 7 августа 2024Экономика

Соцфонд объяснил порядок индексации пенсий работающим пенсионерам

Соцфонд: индексация пенсий работающим пенсионерам пройдет в два этапа

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Индексация страховых пенсий, которые положены работающим пенсионерам, с 2025 года будет проходить в два этапа: в феврале и апреле. Об этом сообщается на официальном сайте Социального фонда России.

Отмечается, что закон об этой индексации вступит в силу с 1 января 2025 года. Однако саму индексацию проведут на месяц позже — с 1 февраля 2025 года. Каждая февральская индексация будет проходить с учетом того, как выросли потребительские цены за прошедший год. При этом повышение затронет и страховую, и фиксированную часть пенсии.

А с 1 апреля наступит второй этап, когда размер страховых пенсий проиндексируют с учетом роста доходов Соцфонда. Это увеличение коснется лишь страховой части пенсии. Иными словами, той, которая складывается за счет индивидуального пенсионного коэффициента.

Ранее экономист Александр Сафонов заявил, что индексация пенсий работающим пенсионерам повысит потребительский спрос, что благотворно скажется на состоянии экономики.

По его словам, половина трат российских пенсионеров приходится на еду и оплату ЖКХ.

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