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12:52, 7 августа 2024Экономика

Названо условие построения в России «серебряной экономики»

Профессор Сафонов: будущее «серебряной экономики» зависит от пенсионеров
СюжетПенсионный возраст:

Фото: Иван Макеев / Коммерсантъ

Индексация пенсий работающим пенсионерам увеличит в России потребительский спрос, что пойдет на благо экономике. Об этом заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, его цитирует «Российская газета».

Отвечая на вопрос о том, как на экономику РФ повлияет эта индексация, Сафонов сказал, что в первую очередь она отразится на количестве работающих пенсионеров. Они продолжат работать, а их работодатели платить с их зарплат налоги и страховые взносы.

Профессор подчеркнул, что возобновление индексации — это реакция на те проблемы, которые вызвала ее заморозка в 2014 году. Россияне, продолжившие трудиться после наступления пенсионного возраста, научились обходить ограничения, которые не давали им пересчитать пенсию. Ради этого они оставляли занятость. Таким образом, если в 2014 году работающих пенсионеров было 15 миллионов, то в настоящее время меньше восьми миллионов. Вернув индексацию, власти РФ создают условия для того, чтобы меньше пенсионеров уходило в «тень».

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Что касается создания в России «серебряной экономики», то, как полагает Сафонов, индексация сыграет в этом не последнюю роль. В стране 41 миллион пенсионеров, которые формируют объем спроса в 11 триллионов рублей. «Дополнительные расходы бюджета на индексацию пенсий в 2025 году составят 96 миллиардов рублей, в 2026 — 177 миллиардов, в 2027 году — 260 миллиардов. Это дополнительные деньги, которые создадут потребительский спрос и пойдут в экономику», — заявил профессор.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решение об индексации пенсий работающим пенсионерам давно назрело. По его словам, люди говорили на эту тему, и правительство очень долго изучало данный вопрос.

В начале июля глава государства подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года.

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