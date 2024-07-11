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23:03, 11 июля 2024Россия

Путин прокомментировал решение об индексации пенсий работающим пенсионерам

Путин назвал решение об индексации пенсий работающим пенсионерам справедливым
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Решение об индексации пенсий работающим пенсионерам давно назрело, и оно справедливое, заявил российский президент Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время встречи поблагодарил президента за решение об индексации пенсий работающим пенсионерам.

Как отметил глава государства, решение давно созрело, но нужно было привести все в порядок. Он назвал его справедливым. «Это справедливое решение, о котором люди давно уже говорили, долго очень изучалось правительством», — подчеркнул он.

Ранее Путин подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. Согласно новому закону, с 1 января 2025 года работающим пенсионерам будут выплачивать страховую пенсию, фиксированную выплату и сумму их индексации.

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      Марина Совина
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